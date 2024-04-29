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Названы дешевые удобрения с рынка, которые превратят землю в чернозем в мае

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Названы дешевые удобрения с рынка, которые превратят землю в чернозем в мае
Сад и Огород
Фото: @freepik / freepik.com

Весной все садоводы стремятся к плодородности участка. Эффективным решением, рекомендованным дачниками, является использование удобрений с рынка, таких как навоз, компост, перегной. Они обогащают почву разными органическими компонентами, улучшая ее плодородие и структуру. Недорогие, но универсальные, они подходят для всех типов культур.

Рекомендуется равномерно распределить удобрения по поверхности перед посадкой

Рекомендуется при этом равномерно распределить удобрения по поверхности перед посадкой и вспахать почву на необходимую глубину.

Регулярное использование таких удобрений защищает растения от вредителей или болезней, обогащает почву полезными элементами, пишет SevastopolMedia.ru.

Информационное агентство «Informing»

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