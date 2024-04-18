Весной разбросайте старые тряпки по огороду: хитрые дачники так делают для защиты урожая

Для борьбы с вредителями на садовом участке необязательно прибегать к химикатам.

Эксперт советует использовать простой трюк

Пропитайте ненужные тряпки раствором подсолнечного масла, нашатырного спирта и эфирного масла мяты. Распределите их по периметру огорода и между грядками, чтобы отпугнуть мышей и слизней. Кроме того, не спешите выбрасывать использованный наполнитель из кошачьего лотка: запах кота может отпугнуть грызун. Распределите немного наполнителя по периметру участка, и вредители забудут, как пройти к вашему дому. Об том сегодня сообщает портал ngnovoros.ru.