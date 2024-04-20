Когда сеять морковь и сажать картошку: наши бабушки определяли это мгновенно

«Дача с умом» раскрыла старинный календарь посадок, проверенный временем. Когда нарциссы цветут, пора сажать зелень, редис, морковь, редьку, капусту, кроме белокочанной, и цветы: люпины, маки, календулу и другие.

Цветение черёмухи и мать-и-мачехи - время для лука и картофеля. При расцвете сирени садим огурцы, рассаду помидоров и баклажаны. Цветение калины - сигнал конца заморозков и время сеять тыкву, кабачки, перец, свёклу, горох и фасоль.

Следуя простым правилам природы, вы обеспечите богатый урожай.