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Уйдут навсегда: Названы два самых эффективных способа борьбы с кротами

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Уйдут навсегда: Названы два самых эффективных способа борьбы с кротами
Сад и Огород
Фото: @siebeckdotcom / pixabay.com

Борьба с кротами может быть вызовом, но важно выбрать методы, которые эффективны и безопасны как для животных, так и для вашего участка. Из предложенных способов выделены два наиболее эффективных и безопасных:

Банки на прутках 

Этот метод основан на создании звуковых вибраций, которые отпугивают кротов. Для этого используются обычные пивные банки, установленные на металлических прутках, вбитых в землю. Когда ветер или движение земли вызывает колебания в прутках, банки издают звук, который мешает кротам. Этот метод не только безопасен, но и недорог.

Эолова арфа 

Этот метод основан на использовании ветра для создания звуков и вибраций, которые отпугивают кротов. Бутылки закапываются под наклоном, и при порывах ветра они производят звуки и вибрации. Этот метод эффективен, особенно при наличии ветра, и не требует использования химических или ядовитых веществ.

Информационное агентство «Informing»

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