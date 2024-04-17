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Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево

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Муравьи не захотят приближаться к яблоням: россиянам рассказали, чем нужно обрабатывать дерево
Сад и Огород
Фото: @najibzamri / pixabay.com

Появление муравьев на участке, особенно вокруг яблонь, может угрожать плодовым деревьям. Для предотвращения этой угрозы важно незамедлительно принять меры по борьбе с этими насекомыми.

Садовод из канала Дзен «Виктория Радзевская – Дачные секреты» рекомендует следующий метод борьбы с муравьями на яблоне: развести 2 столовые ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды и опрыскать этим раствором дерево. Запах спирта будет отпугивать муравьев. Для полного избавления от вредителей также рекомендуется найти муравейник и залить в него данный раствор, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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