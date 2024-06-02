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Пермские ученые рассказали, как дачникам правильно применять удобрения

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Пермские ученые рассказали, как дачникам правильно применять удобрения
Сад и Огород
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Для нормального роста растений необходимы макроэлементы (азот, фосфор, калий), мезоэлементы (сера, кальций, магний) и микроэлементы (железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден, хлор). Основные макроэлементы важны для всех садовых растений. Например, плодовые деревья и кустарники нуждаются в азоте, калии и фосфоре.

Замена пестицидов

Безопасные органические препараты, такие как настои на основе чеснока, лука и крапивы, эффективны против вредителей. Для привлечения полезных насекомых высаживайте растения-репелленты, например, бархатцы и настурции.

Расчет дозировки удобрений

Строго следуйте инструкциям, чтобы избежать химических ожогов и повышения концентрации солей, что приводит к потере влаги и гибели растений. При подкармливании растений важно учитывать содержание минералов в удобрении. Например, для томатов, которым нужно 100 граммов азота на 100 квадратных метров, удобрение с формулой 10-10-10 (10 процентов азота, фосфора и калия) будет идеальным. 

Чтобы рассчитать необходимое количество удобрения, используйте формулу: количество удобрения (г) = требуемое количество действующего вещества (г) разделить на процент питательного вещества в удобрении. 

Например, для получения 100 граммов азота вам понадобится 1 кг удобрения. Кроме того, важно обеспечить благоприятную кислотность почвы, оптимально 6-7 pH, для большинства растений. Полоски для определения уровня кислотности можно приобрести в садовых магазинах. Если почва перенасыщена минеральными удобрениями, нужно провести разведение водой или замену верхнего слоя земли. 

Необходимо помнить о влиянии пестицидов, которые могут нанести вред как человеку, так и окружающей среде. При работе с удобрениями и пестицидами следует соблюдать меры предосторожности и использовать индивидуальные защитные средства.

Информационное агентство «Informing»

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