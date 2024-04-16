Крупные и сладкие плоды: эти подкормки помогут для хорошего урожая вишни

Изобилие сочной и сладкой вишни в вашем саду – это не мечта, а вполне реальный результат, если следовать ценным советам, которые передала бабушка Анны, огородницы-энтузиастки из канала «Домик окнами в сад», пишет ngnovoros.ru.
Вот ключевые моменты:
- Подкормка после зимы.Обогащение почвы азотом после зимы – залог активного роста зелени. Используйте перепревший навоз, добавляя по 5 кг в приствольный круг каждого дерева перед цветением, сопровождая поливом.
- Подкармливание во время цветения. Раствор борной кислоты во время цветения способствует увеличению количества завязей и улучшает вкусовые качества плодов. Опрыскивание листьев обеспечит эффективное проникновение питательных веществ.
- Использование комплексных удобрений. При образовании завязей применяйте комплексные калийно-фосфорные удобрения, например, «Гумат калия», внося их под корень.
- Уход после сбора урожая.После сбора урожая рекомендуется перекопать почву и удобрить ее древесной золой на глубину 10-15 см. Этот метод помогает сохранить плодородие почвы и подготовить ее к следующему сезону.