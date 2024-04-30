Дачников предупреждают: власти могут выставить счет за борщевик

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что местные власти имеют право удалять борщевик на дачных участках и выставлять счет владельцам за выполненные работы. Однако он отметил, что лучше избегать подобных ситуаций, чтобы не привлекать лишнего внимания к участку.

Могут быть назначены штрафы

Закон позволяет органам власти удалять борщевик даже на частных участках и взыскивать оплату за это. За ненадлежащее состояние территории, включая захламление, предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей. Для владельцев сельскохозяйственных земель могут быть назначены более значительные штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

В 2024 году российские дачники также могут столкнуться со штрафами за незаконный захват земельных участков, строительство неправомерных сооружений, неправильную установку мангала и задолженность по оплате электроэнергии. За использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, а также за захламление участков предусмотрены административные штрафы, например, от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей за самозахват, пишет progorod33.ru.