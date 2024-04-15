Радости нет предела: названо копеечное средство из аптеки для большого урожая

Согласно последнему исследованию, проведенному специалистами Университета Род-Айленда, использование аспирина в садоводстве доказало свою прекрасную эффективность. Обработанные раствором растения продемонстрировали более интенсивный рост, а также увеличение урожайности по сравнению с необработанными.

Разведение одной таблетки аспирина в десяти литрах воды и последующее распыление полученного раствора на листья способствует их активному росту, защите от вредителей и разных болезней. Салициловая кислота, являющаяся действующим компонентом раствора, повышает иммунитет растений. Рекомендуется проводить обработку раз в 2 или 3 недели, особенно для рассады.