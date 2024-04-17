Огурцы будете собирать ведрами: добавьте всего 1 ложку под каждый куст

Хибины.ру представляют уникальный метод для получения великолепного урожая огурцов без использования химических удобрений. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предложила добавить всего лишь одну ложку гороха перед посадкой рассады в грунт.

Зерна гороха содержат белок, обогащающий огурцы азотом и другими важными микроэлементами. Кроме того, углеводы в горохе стимулируют активность почвенных микроорганизмов, что способствует превращению фосфатов в форму, доступную растениям. Этот метод обеспечивает огурцы необходимыми питательными веществами на протяжении всего сезона.

Просто добавьте столовую ложку дробленого гороха в каждую лунку при высадке растений и полейте водой, и результат не заставит себя ждать!