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Работы в саду в декабре 2024 года: что надо успеть сделать дачникам

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Работы в саду в декабре 2024 года: что надо успеть сделать дачникам
Сад и Огород
Фото из открытых источников

В первый месяц зимы дачникам стоит хотя бы несколько раз наведаться на свой участок и выполнить некоторые работы.

Если погода позволяет, можно убрать площадь от последних опавших листьев и остатков растений - это поможет предотвратить в будущем распространение болезней и вредителей. Но самое главное, что надо сделать дачнику в декабре - защитить теплолюбивые растения, молоденькие деревья, кусты роз с помощью специального укрывного материала либо мульчи. Это позволит им нормально пережить даже самую суровую зиму.

Накидки на деревья и кусты роз можно соорудить и в конце ноября, но только при условии, что на улице уже стойкий минус.

Если погода в декабре будет теплой, нелишним будет провести дополнительное рыхление почвы

Благодаря этому улучшится вентиляция. Рыхление предотвращает уплотнение почвы.

Дачники, которые не успели высадить чеснок на зиму в ноябре, могут это сделать в декабре - конечно, только если грунт не промерз.

В этом месяце также стоит очистить садовые инструменты и обработать их антикоррозийными средствами, после чего отправить на длительное хранение.


Информационное агентство «Informing»

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