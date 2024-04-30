Растут быстрее, чем обычно: 2 простых удобрения дают крупный урожай томатов

Для достижения высокой урожайности помидоров опытные огородники рекомендуют использовать специализированные удобрения, обеспечивающие растения всеми необходимыми питательными веществами. Среди наиболее эффективных способов подкормки выделяются калимагнезия и комплексное удобрение с микроэлементами.

Содержит важные макроэлементы и микроэлементы

Комплексное удобрение с микроэлементами идеально подходит для помидоров, так как обеспечивает им сбалансированное питание на протяжении всего сезона. Оно содержит важные макроэлементы, такие как азот, фосфор, калий, кальций и магний, а также необходимые микроэлементы, такие как железо, марганец, цинк, медь, бор и молибден.

Калимагнезия, состоящая из сульфата калия и магния, также является отличным удобрением для помидоров. Она способствует улучшению вкуса и аромата плодов, обеспечивает яркий и равномерный цвет, а также повышает устойчивость растений к стрессам.