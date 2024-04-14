Информинг » О разном » Полезно знать » Клещи боятся этого, как огня. Несколько капель - и вы под 100% защитой

Клещи боятся этого, как огня. Несколько капель - и вы под 100% защитой

Image 16+
Клещи боятся этого, как огня. Несколько капель - и вы под 100% защитой
Полезно знать
Фото: @erik-karits-2093459 / freepik.com

Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу

Для защиты от клещей весной, когда они активизируются, можно использовать неприятные для них запахи. Например, эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед пребыванием на природе. Этот запах приятен для людей, но неприемлем для клещей, и они будут избегать вас. Таким образом, можно провести до 4 часов на открытом воздухе, не беспокоясь о клещах. 

Помимо этого, рекомендуется носить защитную одежду, осматривать тело после прогулки и быть внимательными к возможным местам обитания клещей. Эти простые меры помогут защитить себя от опасных паразитов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 13 апреля 2024 года

Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 13 апреля 2024 года

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Клещи боятся этого, как огня. Несколько капель - и вы под 100% защитой

Сегодня, 09:33

Сразу отключайтесь: россиян предупредили о массовом обмане

Сегодня, 07:13

Клещи забьются в конвульсиях от этого запаха: достаточно несколько капель дешевого средства

Вчера, 17:33

В СССР эти продукты были в избытке, а сегодня их могут позволить себе лишь богачи

Вчера, 17:33

Больше не купите нигде: продажа этих продуктов под строгим запретом с 13 апреля

Вчера, 03:13

Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 13 апреля 2024 года

12-04-2024, 18:18

Выходные изменили из-за ситуации в стране: в майские праздники внесены изменения

12-04-2024, 14:13

Решетка для шашлыка будет как новая: 5-минутный способ очистит даже самый старый нагар и жир

12-04-2024, 11:53

Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше аэрозоля из магазина

12-04-2024, 10:28

Священник рассказал россиянам, почему не нужно разговаривать с мертвыми

12-04-2024, 09:43

Скумбрия будет вкуснее семги и горбуши: никакого уксуса в составе

12-04-2024, 09:43

Антипасха отмечается в России 12 мая: что можно и что нельзя делать

11-04-2024, 21:48

Психологи назвали неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ человека

11-04-2024, 14:38

Выходные перенесли, того требуют обстоятельства: в майские праздники резко внесены изменения

11-04-2024, 08:48

Женщины с этими именами выходят замуж раз и на всю жизнь — любовь им дарована судьбой

11-04-2024, 04:13

Теперь полностью запрещено: всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 10 апреля

10-04-2024, 10:08

Женщина с высоким интеллектом никогда не наденет эти 4 аксессуара

10-04-2024, 09:38

Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

10-04-2024, 09:23

Посыпьте солью у своего порога и спите спокойно: старая хитрость сейчас актуальна как никогда

10-04-2024, 09:03

Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

10-04-2024, 03:58

Новости партнеров
2023
ru-RU