Клещи боятся этого, как огня. Несколько капель - и вы под 100% защитой

Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу

Для защиты от клещей весной, когда они активизируются, можно использовать неприятные для них запахи. Например, эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед пребыванием на природе. Этот запах приятен для людей, но неприемлем для клещей, и они будут избегать вас. Таким образом, можно провести до 4 часов на открытом воздухе, не беспокоясь о клещах.

Помимо этого, рекомендуется носить защитную одежду, осматривать тело после прогулки и быть внимательными к возможным местам обитания клещей. Эти простые меры помогут защитить себя от опасных паразитов, пишет ngnovoros.ru.