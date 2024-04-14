Гадость в бутылке: это растительное масло попало в черный список

Роскачество проверило 57 видов рафинированного растительного масла на соответствие стандартам качества.

У каких были недостатки

Большинство продуктов отвечали требованиям, но у некоторых, включая «Солнце мое«, «Кубаночка", "Кубань", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Алей konako", "GREEN RAY", "Благо" были недостатки, включая несоответствие перекисному числу. Эксперты подчеркнули, что это серьезное нарушение прав потребителей. Также выявлены отклонения в жирно-кислотном составе у образцов "Кубань» и »GREEN RAY», указывающие на использование посторонних масел.

Масла, признанные экспертами безупречными

Среди образцов с российским знаком качества «Добавкин«, «Каролина", "Подворье» и »Слобода» были признаны безупречными экспертами, пишет ngnovoros.ru.