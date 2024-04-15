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Если есть полкило фарша: готовим быстрые куриные оладьи всего за 20 минут

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Если есть полкило фарша: готовим быстрые куриные оладьи всего за 20 минут
Полезно знать
Фото: @timolina / freepik.com

Этот рецепт куриных оладий звучит очень привлекательно и просто в исполнении, пишет ngnovoros.ru.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша;
  • соль и специи по вкусу;
  • 3 луковицы;
  • 5 ломтей белого хлеба;
  • молоко;
  • масло для жарки;
  • сметана для подачи.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте куриный фарш с солью и специями по вкусу.
  2. Очистите и мелко нарежьте луковицы.
  3. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости, затем дайте остыть.
  4. Замочите хлебные ломти в молоке, затем отожмите излишек жидкости.
  5. Перемелите хлеб в блендере вместе с остывшим луком до получения однородной массы.
  6. Добавьте полученную смесь в куриный фарш и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  7. Сформируйте оладьи, смочив руки водой, чтобы предотвратить прилипание массы.
  8. Обжарьте оладьи на среднем огне на раскаленной сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Информационное агентство «Informing»

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