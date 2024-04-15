Если есть полкило фарша: готовим быстрые куриные оладьи всего за 20 минут

Этот рецепт куриных оладий звучит очень привлекательно и просто в исполнении, пишет ngnovoros.ru.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша;
- соль и специи по вкусу;
- 3 луковицы;
- 5 ломтей белого хлеба;
- молоко;
- масло для жарки;
- сметана для подачи.
Приготовление:
- В большой миске смешайте куриный фарш с солью и специями по вкусу.
- Очистите и мелко нарежьте луковицы.
- Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости, затем дайте остыть.
- Замочите хлебные ломти в молоке, затем отожмите излишек жидкости.
- Перемелите хлеб в блендере вместе с остывшим луком до получения однородной массы.
- Добавьте полученную смесь в куриный фарш и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Сформируйте оладьи, смочив руки водой, чтобы предотвратить прилипание массы.
- Обжарьте оладьи на среднем огне на раскаленной сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.