Если есть полкило фарша: готовим быстрые куриные оладьи всего за 20 минут

Этот рецепт куриных оладий звучит очень привлекательно и просто в исполнении, пишет ngnovoros.ru.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша;

соль и специи по вкусу;

3 луковицы;

5 ломтей белого хлеба;

молоко;

масло для жарки;

сметана для подачи.

Приготовление: