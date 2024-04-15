Бросьте трубку мгновенно! Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Финансовые мошенники используют новый метод обмана, включая трансляцию экрана во время видеозвонков через мессенджеры, как сообщает Сбербанк. Они создают фальшивые аккаунты, представляясь сотрудниками банка, и просят жертв обновить мобильное приложение. Позднее они проводят видео-идентификацию, убеждая клиента включить режим демонстрации экрана, чтобы получить доступ к их личным данным и реквизитам карт.

Для защиты рекомендуется не отвечать на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, не включать трансляцию экрана во время разговора с незнакомцами и быть осторожным при обновлении мобильных приложений, загружая их из официальных источников, пишет ngnovoros.ru.