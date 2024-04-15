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Указ уже подписан. Россиян в праздник ждут сразу 8 выходных

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Указ уже подписан. Россиян в праздник ждут сразу 8 выходных
Полезно знать
Фото: @cookie_studio / freepik.com

В России в конце апреля ожидается восьмидневный отпуск для жителей страны, благодаря майским праздникам, начинающимся уже в апреле. Согласно новому распоряжению, работники должны будут отработать 6 дней в конце апреля, включая субботу 29-го числа, а затем наступит четырехдневный выходной период.

Первая неделя мая будет содержать всего 2 рабочих дня, а начиная со второй недели, их будет всего 3. После этого последует еще один четырехдневный отпуск, связанный с празднованием Дня Победы. Таким образом, граждане смогут насладиться восьмидневным периодом отдыха.

Это изменение в количестве выходных дней для работников было предписано ранее правительством России. Однако, эксперты по труду советуют взвесить свои финансовые возможности перед планированием отпуска в это время, так как оно может оказаться невыгодным для личного бюджета, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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