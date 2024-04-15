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Посыпьте соль у порога и спите спокойно: эта старая хитрость работает

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Посыпьте соль у порога и спите спокойно: эта старая хитрость работает
Полезно знать
Фото: @Bru-nO / pixabay.com

Соль всегда была символом уважения и гостеприимства, встречая гостей с хлебом и солью. Ее также использовали для уборки полов, считая, что это очищает энергию в доме, и помещали под кровать для отпугивания негативных сил. 

Нумеролог Ирина Волкова советует использовать соль для привлечения благополучия, посыпая ее у входа в квартиру. Соль, как магнит, притягивает отрицательные энергии и защищает от них жилище. Рекомендуется еженедельно обновлять соль у порога и обрабатывать использованные предметы, чтобы избежать негативной энергии от предыдущих владельцев, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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