Правда о замороженной рыбе: что обязательно надо знать перед покупкой

При выборе замороженной рыбы важно обращать внимание на упаковку, которая должна быть герметичной и прозрачной, чтобы можно было рассмотреть содержимое. На упаковке также должны быть указаны место отлова и упаковки рыбы.

Состав продукта не должен содержать никаких добавок, таких как полифосфат, который удерживает влагу. Прилипание тушек рыбы друг к другу может свидетельствовать о повторной заморозке и низком качестве продукта.

Состояние льда также важно: трещины и бугорки могут указывать на повторное замораживание. Желтоватый или мутный цвет льда может означать, что рыба была заморожена в несвежем виде.

Предпочтительнее выбирать целую тушку рыбы, чтобы избежать подделок и использования химических составов для получения филе, пишет ngnovoros.ru.