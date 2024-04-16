«Не вздумайте брать»: в корме для животных премиум-класса обнаружили яд

Ввоз кормов для животных от компании Farmina Pet Foods из Сербии ограничен из-за повторных случаев обнаружения мышьяка

Россельхознадзор временно ограничил ввоз кормов для животных от компании Farmina Pet Foods из Сербии из-за повторных случаев обнаружения мышьяка. Эта мера была принята после того, как результаты проверок показали присутствие мышьяка в продукции итальянской компании Farmina, также подпадающей под ограничения.

Данные изменения направлены на обеспечение безопасности потребителей и их домашних питомцев, а также ведут к задержкам в поставках кормов на российский рынок, пишет ngnovoros.ru.