Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром себя не узнаете в зеркале

Этот рецепт звучит как отличный способ начать утро! Лимонная вода действительно полезна для здоровья, а добавление целых лимонов в процессе приготовления может усилить ее питательные свойства, пишет ngnovoros.ru

Вот несколько положительных моментов по этому рецепту: