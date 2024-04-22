Пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» стоит обратить внимание на важное предупреждение от банка, которое указывает на новую угрозу мошенничества.

Преступники убеждают пользователей обновить приложение, предлагая трансляцию экрана телефона для идентификации по биометрии

Преступники выдают себя за сотрудников банка через мессенджеры и убеждают пользователей обновить приложение, предлагая трансляцию экрана телефона для идентификации по биометрии. Это может привести к доступу мошенников к конфиденциальной информации, включая счет, коды безопасности и номер карты.

Настоящие сотрудники банка никогда не будут звонить с подобными просьбами, поэтому рекомендуется не предоставлять доступ к экрану телефона и не переводить деньги по запросу от незнакомых лиц, пишет ngnovoros.ru.