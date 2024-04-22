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Ножи станут острее бритвы: легкий способ заточки

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Ножи станут острее бритвы: легкий способ заточки
Полезно знать
Фото: @jasongillman / pixabay.com

Часто кухонные ножи тупятся, что затрудняет процесс готовки. Однако существует простой способ восстановить остроту лезвия без специальных инструментов или навыков. Этот секретный прием предлагается автором популярного дзен-канала «Простые Лайфхаки».

Пришло время заточки

Сначала определите, насколько острый ваш нож. Попробуйте разрезать лист бумаги – если лезвие не проходит сквозь него, то пришло время заточки. Для этого возьмите стакан воды и добавьте 2 столовые ложки соли. Поместите нож лезвием вниз в соленую воду и оставьте на 10 минут. После этого извлеките нож и переверните керамическую чашку, используя ее дно в качестве точильной поверхности. 

Протяните лезвие вдоль дна чашки 2-3 минуты, и ваш нож снова станет острым, как бритва. Этот простой лайфхак поможет быстро заточить ножи и упростит процесс приготовления пищи, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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