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JAMA Network Open: одиночество вызывает тягу к сладкому

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JAMA Network Open: одиночество вызывает тягу к сладкому
Новости науки
Фото: freepik.com

Интересные результаты показали последние исследования. Одиночество, как выяснилось, оказывает глубокое влияние не только на эмоциональное состояние, но и на пищевые предпочтения людей. Это объясняется изменениями в химическом составе головного мозга, которые происходят при чувстве изоляции. 

Ученые выявили, что у испытывающих одиночество людей уровень активности в определенных областях мозга, ответственных за тягу к сладкому, выше, в то время как активность областей, связанных с самоконтролем, намного снижена.

Полученные результаты предоставляют важную информацию о взаимосвязи между психологическим состоянием и пищевыми привычками. Понимание этой связи может помочь экспертам в профилактике недугов людей, испытывающих одиночество.

Информационное агентство «Informing»

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