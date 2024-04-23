JAMA Network Open: одиночество вызывает тягу к сладкому

Интересные результаты показали последние исследования. Одиночество, как выяснилось, оказывает глубокое влияние не только на эмоциональное состояние, но и на пищевые предпочтения людей. Это объясняется изменениями в химическом составе головного мозга, которые происходят при чувстве изоляции.

Ученые выявили, что у испытывающих одиночество людей уровень активности в определенных областях мозга, ответственных за тягу к сладкому, выше, в то время как активность областей, связанных с самоконтролем, намного снижена.

Полученные результаты предоставляют важную информацию о взаимосвязи между психологическим состоянием и пищевыми привычками. Понимание этой связи может помочь экспертам в профилактике недугов людей, испытывающих одиночество.