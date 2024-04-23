Это официально: ученые наконец узнали, что находится внутри Луны

В мае 2023 года проведенное исследование представило новые данные о внутреннем ядре Луны, указывая на его высокую плотность и твердость, приближенную к плотности железа. Это открытие поможет уточнить историю Луны и Солнечной системы.

Лунное ядро сходно с земным

Изучения основывались на сейсмических данных, а также на экспериментах по лазерной локации Луны, чтобы создать модели различных внутренних структур ночного светила. Результаты показали, что ядро сходно с Землей - с внешним слоем жидкости и твердым внутренним ядром. Плотность внутреннего ядра при этом была оценена учеными примерно в 7822 килограмма на кубический метр, что близко к плотности железа.

Эти данные лишь подтверждают более ранние результаты и предоставляют новые аргументы в пользу существования лунного ядра, аналогичного земному, что имеет важные последствия для понимания эволюции спутника.