«Похоже на свиной зад»: Странное «инопланетное» существо нашли в Тихом океане

В калифорнийском заливе Монтерей было поймано странное глубоководное существо, идентифицированное как червь вида Chaetopterus pugaporcinus. Его тело, состоящее из сегментов, больше напоминает свиной зад, что отразилось в его латинском названии, переводимом как «похоже на свиной зад».

Этот червь свою раздутую среднюю часть активно применяет для плавучести, передвигаясь в водах океана. Его питание основано на останках живых организмов, опускающихся на дно, так называемым «морским снегом».

Интересный факт: Эти черви были обнаружены впервые в 2007 году. Исследователи говорят, что они способны излучать синий свет и выделять зеленую биолюминесцентную слизь, скорее всего, для защиты от хищников.