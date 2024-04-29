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Археологи нашли указатели в загробный мир для душ умерших

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Археологи нашли указатели в загробный мир для душ умерших
Новости науки
Фото: @Fonc / freepik.com

Открытие шотландских археологов из Абердинского университета восточных Ирландских древних структур призвано переписать страницы истории. Эксперты обнаружили огромные древние комплексы, созданные в период среднего неолита между 2632 и 2472 годами до нашей эры.

Сооружения, вытянутые земляные валы протяженностью 150-400 метров, расположены в сельской местности около города Балтингласс в графстве Уиклоу. Известные как курсусы, структуры, судя по всему, имели ритуальное значение, представляли собой крупнейший кластер курсусов не только в Ирландии, но и во всей Великобритании. 

Построенные в неолите без использования металлических инструментов, они могут свидетельствовать о значительных ресурсах, усилиях и времени, затраченных на их возведение. Курсусы имели связь с годовым солнечным циклом, сельским хозяйством, служили ориентирами для душ покойных, помогая им добраться до загробного мира.

Информационное агентство «Informing»

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