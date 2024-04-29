Science: витамин D замедляет рост опухолей

Исследование, проведенное специалистами из Великобритании и Дании и опубликованное в журнале Science, подтвердило важную роль витамина D в укреплении иммунной системы и предотвращении развития рака. В ходе эксперимента, проведенного на лабораторных мышах, ученые обнаружили, что при получении диеты, богатой витамином D, у животных улучшалось состояние иммунной системы.

Замедляет рост раковых клеток

Особенно это проявлялось в активации эпителиальных клеток кишечника, которые способствуют росту бактерий Bacteroides fragilis. Эти бактерии, в свою очередь, укрепляют устойчивость организма к развитию рака. Это подтверждается результатами экспериментов, включая пересадку опухолей, в которых было установлено, что микробиом, обогащенный Bacteroides fragilis, замедляет рост раковых клеток.

Эти новые данные подчеркивают важность потребления витамина D и его влияние на бактериальный состав кишечника, что открывает новые перспективы в профилактике рака и укреплении здоровья.