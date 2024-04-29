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Биолог Муссо рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса

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Биолог Муссо рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса
Новости науки
Фото: @freepik / freepik.com

Ядерные катастрофы, от Хиросимы до Чернобыля, оказали значительное влияние на все человечество. 

Радиоактивные выбросы изменяют ДНК организмов, вызывая потенциально опасные мутации

Биолог Тимоти Муссо обнаружил, что уровень радиации постепенно возрастает, оказывая воздействие на экосистемы. Радиоактивные выбросы, по его словам, изменяют ДНК организмов, вызывая потенциально опасные мутации, такие как катаракта и рак. Некоторые из мутаций могут также изменить внешний вид, хотя будут полезные случаи, такие как эволюция древесных лягушек. А вот растения особенно подвержены воздействию радиации, что может иметь серьезные последствия для всей экосистемы.

Информационное агентство «Informing»

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