Инженер объяснил, почему умные кольца — это просто трата денег

Цифровые инновации в здравоохранении продолжают развиваться, включая умные кольца, предназначенные для мониторинга сна и общего состояния здоровья. Однако мнение экспертов по поводу необходимости таких устройств разделилось.

По словам доктора Яна Вэя, умные кольца предлагают аналогичные функции, что и умные часы, но в более компактном формате. Тем не менее существуют определенные ограничения: сложность отслеживания множества показателей здоровья и ограниченная функциональность.

Функциональность колец ограничена по сравнению с умными часами

Умные кольца Samsung и Apple находятся на стадии разработки, но уже доступны отдельные модели. Их преимущества - простота использования и длительное время автономной работы. Однако их функциональность ограничена по сравнению с умными часами, что делает их высокую стоимость неоправданной на текущем этапе развития.