Информинг » Наука и техника » Новости науки » AAEM: Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи

AAEM: Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи

Image 16+
AAEM: Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи
Новости науки
Фото: @Erik_Karits / pixabay.com

Ученые Чехии обнаружили, что клещи, переносящие бактерию, вызывающую болезнь Лайма, предпочитают определенные группы крови человека. Изучение показало, что II группа крови является наиболее привлекательной для них, в то время как III группа наименее предпочтительна.

Для выявления предпочтений клещей, использовался метод in vitro. Ученые наблюдали, как они реагируют на кровь добровольцев. Однако, авторы исследования отмечают, что необходимы дальнейшие исследования in vitro для того, чтобы учесть другие факторы, влияющие на поведение клещей в реальной среде. Также рекомендуется принимать меры предосторожности для защиты от укусов.

Информационное агентство «Informing»

Инженер объяснил, почему умные кольца — это просто трата денег

Инженер объяснил, почему умные кольца — это просто трата денег

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
AAEM: Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи

Сегодня, 14:23

Инженер объяснил, почему умные кольца — это просто трата денег

Сегодня, 06:48

Биолог Муссо рассказал, что нас может ждать после ядерного апокалипсиса

29-04-2024, 23:23

Science: витамин D замедляет рост опухолей

29-04-2024, 15:03

Археологи нашли указатели в загробный мир для душ умерших

29-04-2024, 10:13

Genotek: в дефиците витамина D и тяге к сладостям виновата генетика

28-04-2024, 14:33

«Похоже на свиной зад»: Странное «инопланетное» существо нашли в Тихом океане

28-04-2024, 09:53

Это официально: ученые наконец узнали, что находится внутри Луны

23-04-2024, 20:43

JAMA Network Open: одиночество вызывает тягу к сладкому

23-04-2024, 13:13

Психиатры назвали 7 доказанных наукой способов снижения стресса

22-04-2024, 15:53

Science: выявлен ген, вызывающий наркозависимость в мозгу

22-04-2024, 01:23

Выяснилась связь между фамилией студента и его оценками

21-04-2024, 10:23

Politico допустил, что за изменениями климата могут стоять люди в погонах

21-04-2024, 09:48

В марийском лесу обнаружен уникальный гриб, способный вылечить все болезни

20-04-2024, 13:38

Учёные США: Человек глупеет от фастфуда

19-04-2024, 13:13

Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет

19-04-2024, 09:28

Квантовые физики провели изучение и нашли доказательства жизни души после смерти

18-04-2024, 17:23

Новый опасный высокопатогенный грипп угрожает человечеству

17-04-2024, 23:33

Ученые провели связь между интернетом и депрессией у подростков

14-04-2024, 09:13

Ученые разработали анализ на продолжительность жизни человека за 10 лет до его смерти

13-04-2024, 20:33

Новости партнеров
2023
ru-RU