AAEM: Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи

Ученые Чехии обнаружили, что клещи, переносящие бактерию, вызывающую болезнь Лайма, предпочитают определенные группы крови человека. Изучение показало, что II группа крови является наиболее привлекательной для них, в то время как III группа наименее предпочтительна.

Для выявления предпочтений клещей, использовался метод in vitro. Ученые наблюдали, как они реагируют на кровь добровольцев. Однако, авторы исследования отмечают, что необходимы дальнейшие исследования in vitro для того, чтобы учесть другие факторы, влияющие на поведение клещей в реальной среде. Также рекомендуется принимать меры предосторожности для защиты от укусов.