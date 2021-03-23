РФ нанесла удар «Искандером» по турецкой границе в ответ на угрозы Турции

Российские военные нанесли мощный удар по турецкой границе в ответ на обвинения в адрес России об усилении эскалации в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция готова нанести новые удары по сирийской армии, передает Аvia.pro . В Анкаре пытаются добиться усиления влияния Турции в сирийской провинции Идлиб. Турецкие власти обвиняют российских военных в нарушении достигнутых договоренностей по урегулированию конфликта.





Россия в ответ показала, что готова к жестким мерам в случае, если Турция продолжит попытки снова разжечь масштабные боевые действия.

Источник сообщил, что с российской авиабазы «Хмеймим» по турецкой границе был нанесен удар «Искандерами». В Сети появились снимки инверсионного следа ракеты, который опубликовали жители сирийских городов. И, как отмечают эксперты, судя по этому следу, действительно могла быть запущена тактическая ракета «Искандер». Но официально информация о применении «Искандеров» в эти дни в Сирии от Минобороны РФ не звучала.

Стоит отметить, что 21 марта Россия наносила массированные удары истребителями-бомбардировщиками Су-34, переброшенными на днях в Сирию из РФ.

Эксперты отмечают, что дальнейшая эскалация ситуации со стороны Турции может спровоцировать новый виток военных действий в северной и северно-западной частях Сирии. Но при этом Анкаре стоит учитывать, что российские военные будут и далее жестко реагировать на любые попытки Турции занять сирийские территории.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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