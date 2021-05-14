Украина усиливает границу с Белоруссией перед военными учениями «Запад–2021»

Перед учениями «Запад-2021» Государственная пограничная служба Украины усиливает границу с Белоруссией. Об этом сообщил директор Департамента охраны госграницы администрации Государственной пограничной службы Украины Леонид Баран.

Он отметил, что учения «Запад-2021» Белоруссия будет проводить совместно с Россией.

Поскольку частично проводить их будут на военных полигонах неподалеку от украинской границы, решено усилить их охрану.

«В то же время мы учитываем, не исключаем и даже уверены, что российские разведчики будут работать по многим линейным позициям пограничных подразделений Республики Беларусь, в том числе и на границе с Украиной», - заявил Баран.

Также он сообщил, что Украина усиливает мониторинг воздушного пространства вдоль своей границы, используя для этого беспилотные летательные аппараты. Он добавил, что вертолеты, которые Украина получает по договору с Францией, будут направлены в том числе на усиление воздушной границы Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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