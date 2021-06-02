Washington Examiner назвал Байдена курьером Путина

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Washington Examiner назвал Байдена курьером Путина
В Мире

Президент США Джо Байден, явно настроенный завоевать расположение своего российского коллеги Владимира Путина, действует в ущерб интересам Америки. С критикой на главу Белого дома обрушились журналисты издания Washingtonexaminer. Байдена называют курьером российского президента.

В своей публикации они отмечают, что, оказывается, отказ от снятия санкций - не единственный подарок, который Байден делает Путину. Еще один презент главе Кремля Штаты делают в Сирии.

По данным издания, администрация Байдена аннулирует разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, которая работала на северо-востоке Сирии с местными курдами и суннитами.

Delta Crescent Energy, как считают в издании, принесла прямую пользу местному многосекторальному сообществу и укрепила влияние США в Сирии. Но после аннулирования лицензии местные курдские и арабские власти больше не смогут смотреть на США как на партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы они уступили место России.


Представитель администрации сообщил в беседе с Al-Monitor, что аннулирование направлено на поддержку сирийского народа, а не на нефть. Это жалкое моральное высокомерие, рассуждает автор.

«Я говорю «еще один подарок» не зря. В конце концов, за последние несколько недель Байден превратился в курьера российского президента. Даже когда собрано больше свидетельств об очень агрессивных атаках России на сотрудников правительства США, мы видели, как Байден низко поклонился Путину. Он отказывается применять санкции, санкционированные Конгрессом против газопровода «Северный поток-2», он умиротворяет Россию в связи с заговором с кибервымогательством на Колониальном трубопроводе и он умолял Путина провести саммит 16 июня в Женеве», - резюмирует Washingtonexaminer.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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