США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Вашингтон выразил намерение ужесточить меры против антипрививочников, которые своей радикальной позицией ставят под угрозу жизнь и здоровье американской нации. Несмотря на отличные темпы прививочной кампании, которые демонстрировались в стране в начале 2021 года, на сегодняшний день охват иммунизации населения США значительно снизился, передает «Взгляд.ру».

Американские специалисты указали, что по состоянию на июль 2021 года, в стране так и не была взята планка в вакцинации 50% населения страны — при этом ранее в Вашингтоне указывали, что к середине лета будет иммунизировано не менее 70% граждан. Причиной недостижения плановых показателей эксперты назвали активную деятельность антипрививочников, а также действия Республиканской партии.





Указывается, что большинство американцев отказываются проходить вакцинацию от коронавируса, объясняя свою позицию религиозными убеждениями, — и в этом их поддерживает Республиканская партия. Консерваторы отстаивают свое убеждение, что принудительная вакцинация является вмешательством в личную жизнь и агитационной кампанией в пользу демократов и выступают против такого постановления правительства. Вашингтон уже предпринял некоторые меры, которые позволяют уменьшить деятельность антипрививочников — в частности, если какой-нибудь проповедник вдруг начнет отговаривать своих прихожан от вакцинации, его сообщения будут опровергнуты как противоречащие выводам ученых и рекомендациям американского Минздрава. Также не исключено, что Вашингтон инициирует отказ на право граждан на «тайну связи», — это означает, что любое изъявление человеком антипрививочной позиции по телефону или в Сети станет причиной для взыскания с него административной или уголовной ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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