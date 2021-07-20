США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Image 16+
США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками
В Мире

Вашингтон выразил намерение ужесточить меры против антипрививочников, которые своей радикальной позицией ставят под угрозу жизнь и здоровье американской нации. Несмотря на отличные темпы прививочной кампании, которые демонстрировались в стране в начале 2021 года, на сегодняшний день охват иммунизации населения США значительно снизился, передает «Взгляд.ру».

Американские специалисты указали, что по состоянию на июль 2021 года, в стране так и не была взята планка в вакцинации 50% населения страны — при этом ранее в Вашингтоне указывали, что к середине лета будет иммунизировано не менее 70% граждан. Причиной недостижения плановых показателей эксперты назвали активную деятельность антипрививочников, а также действия Республиканской партии. 

Указывается, что большинство американцев отказываются проходить вакцинацию от коронавируса, объясняя свою позицию религиозными убеждениями, — и в этом их поддерживает Республиканская партия. Консерваторы отстаивают свое убеждение, что принудительная вакцинация является вмешательством в личную жизнь и агитационной кампанией в пользу демократов и выступают против такого постановления правительства. Вашингтон уже предпринял некоторые меры, которые позволяют уменьшить деятельность антипрививочников — в частности, если какой-нибудь проповедник вдруг начнет отговаривать своих прихожан от вакцинации, его сообщения будут опровергнуты как противоречащие выводам ученых и рекомендациям американского Минздрава. Также не исключено, что Вашингтон инициирует отказ на право граждан на «тайну связи», — это означает, что любое изъявление человеком антипрививочной позиции по телефону или в Сети станет причиной для взыскания с него административной или уголовной ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Сегодня, 16:40

«Dagens Nyheter»: враждебность к США сделала Польшу мировым посмешищем

Сегодня, 16:15

Forbes: Киев рассчитывает победить в возможной войне с Россией с помощью турецких беспилотников

Сегодня, 13:35

Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море

Вчера, 15:10

В Москве не исключают прорыв талибов из Афганистана к Оренбургу

18-07-2021, 16:00

The Telegraph: Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей от COVID-19

18-07-2021, 09:50

Юрист Новакова: При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения

17-07-2021, 20:35

РФ обвинили в подготовке военной агрессии против Грузии

16-07-2021, 19:35

Введение второй дозы вакцины от COVID-19 пропустил каждый десятый американец

16-07-2021, 16:15

19FortyFive: США готовят ответ на российские учения возле Гавайских островов

15-07-2021, 19:40

Business Insider: НАТО на учениях Sea Breeze-2021 отрабатывал удары по России

15-07-2021, 13:15

Sohu сообщило о подозрительной базе США на Украине, направленной против России

15-07-2021, 13:10

EU Reporter: противостояние России и НАТО в Черном море - опасная игра

14-07-2021, 15:15

После массовой вакцинации в Израиле снова вспышка коронавируса: власть меняет стратегию борьбы

14-07-2021, 09:45

Россия или НАТО: кто «перенес» боевые корабли Альянса из Одессы в Крым?

13-07-2021, 23:50

Дошли до точки невозврата: эксперты разочарованы в экономике США

13-07-2021, 14:10

Вирусолог: имеющиеся вакцины не обеспечат коллективного иммунитета к COVID-19

13-07-2021, 13:55

В Дании объяснили, почему российские истребители Су-30 пугают Копенгаген

12-07-2021, 20:15

Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию

12-07-2021, 19:15

Чжунго цзюньван: Запад вынуждает Москву демонстрировать готовность отстаивать свои границы

12-07-2021, 12:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Москве не исключают прорыв талибов из Афганистана к Оренбургу
  • 18-07-2021, 16:00

В Москве не исключают прорыв талибов из Афганистана к Оренбургу

Неожиданный визит в Москву на прошлой неделе делегации запрещенной в России организации «Талибан» во главе с Шахабуддином Делаваром - это, прежде

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации
  • Вчера, 19:10

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея

Юрист Новакова: При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения
  • 17-07-2021, 20:35

Юрист Новакова: При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения

Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина
  • 17-07-2021, 20:40

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают
  • Вчера, 23:05

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами
  • 18-07-2021, 08:05

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами

Российский ученый, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил об опасности проведения вакцинации для людей, которые уже имеют высокий титр

Новости партнеров
Новости партнеров
Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны
  • Сегодня, 14:50

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи
  • Вчера, 09:15

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

В России начали вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса: в ряде регионов те, у кого нет прививки от COVID-19, не смогут пройти

Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией
  • 18-07-2021, 20:55

Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма
  • Сегодня, 13:25

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма

Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из