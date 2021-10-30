Stratfor: Турция ввела военных в Сирию на случай провала переговоров с США

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Stratfor: Турция ввела военных в Сирию на случай провала переговоров с США
Сирия

Перед саммитом G20 в Риме Анкара решила усилить свои позиции в Сирии и активно наращивает там свой военный контингент. Об этом сообщил аналитический центр Stratfor.

Эти шаги можно расценивать как попытку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получить козыри на случай провала переговоров по ситуации с курдами.

Сообщалось, что турецкий лидер планировал 30 октября в Риме поднять тему курдских военизированных формирований YPG в Сирии в беседе с президентом США Джозефом Байденом.

Аналитики, комментируя эту ситуацию, отмечают, что она сигнализирует о готовности Анкары реализовать военный вариант, если в ходе переговоров не будет согласовано разоружение YPG.

Как стало известно ранее, Турция уже направила в Сирию дополнительные войска, чтобы провести подготовку к наступлению против курдских военных формирований YPG. В зону операции попала буферная зона на запад от Корбани, а также населенный пункт Тель-Рифаат, расположенный севернее Алеппо.

По словам экспертов, в Турции граждане уже «устали» от достаточно агрессивной внешней политики правящих сил. Это стало понятно после оглашения результатов выборов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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