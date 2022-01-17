Появились снимки новой российской военной базы «Табка» в Сирии

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Появились снимки новой российской военной базы «Табка» в Сирии
Сирия
Фото из открытых источников

В Твиттере пользователя Obretix появились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлена новая российская военная база в Сирии - «Табка».

Сведения о новом военном объекте РФ на территории САР в прессу начали просачиваться еще минувшей осенью. При этом даже публиковались фото с размещенными там ЗРК С-300, но, как выяснилось, то были лишь макеты.

На обнародованных спутниковых снимках, которые, к слову, тоже не очень-то свежие и датируются концом ноября минувшего года, можно рассмотреть, что на объекте уже готовы площадки, на которых будет размещаться военная техника, средства ПВО и РЛС и вертолеты. Также запечатлены два разрушенных ангара. Судя по всему, они будут восстановлены.

Опубликовавший снимки пользователь утверждает, что это именно принадлежащая России новая военная база, хотя официально о таком объекте Минобороны РФ не сообщало.

Издание Авиа.Про допустило, что на данном объекте могут быть размещены подразделения частной военной компании. Впрочем, это всего лишь предположение. Официального подтверждения данная информация не получила.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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