Россия приступит к зачистке Сирии от американских военных и боевиков - речь о силах международной коалиции, а также о поддерживаемых Вашингтоном незаконных вооруженных формированиях. Сообщая сегодня об этом, ресурс Авиа.Про подчеркивает, что это станет ответной мерой Москвы в ходе ее противостояния с США и НАТО.

Зачистка территории САР позволит российским и сирийским военнослужащим одержать полный контроль над границами.

В данный момент на территории арабской республики немало считающихся нейтральными регионами. Особенно много таких на востоке страны. Авторы заметки предположили, что именно они первыми будут взяты под контроль РФ в Сирии.

Постепенно силы правительственной армии и российские войска начнут выдавливать американцев и с контролируемых ими нефтяных месторождений.

Существует вероятность, что зачистка Сирии от американцев позволит сблизиться России и Ирану.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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