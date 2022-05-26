Турецкие военные прорвались через границу и заняли некоторые районы Сирии

В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону сирийской границы и вошли в северные провинции страны. Также стало известно о том, что сирийскую границу со стороны Турции пересекли несколько колонн военной техники и военнослужащих турецкой армии. Отметим, что две колонны зашли на территорию населенного пункта Эль Саламе. Речь идет о грузовиках с военными, вооружением и боеприпасами.

Еще одна колонна с несколькими десятками единиц военной техники была замечена в сирийском городе Азаз, где турецкие войска находились и ранее. По мнению аналитиков, турки могут атаковать Алеппо с сирийского города Азаз. Ранее сообщалось о том, что Турция хочет взять город под свой контроль.

При этом Алеппо располагается гораздо дальше 30-километровой зоны, над которой Анкара намерена установить контроль для обеспечения защиты своей территории.

Отметим, что пока бои между сирийскими и турецкими войсками не идут. Эксперты считают, что Турция накапливает силы. Многое зависит от масштабов операции, поэтому сказать сложно, как будут далее развиваться события.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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