The Drive: размещенные в Сирии российские боевые корабли послали НАТО серьезное предупреждение

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The Drive: размещенные в Сирии российские боевые корабли послали НАТО серьезное предупреждение
Сирия
Фото из открытых источников

В данный момент в Средиземном море находятся девять российских военных кораблей. Эксперты расценивают их появление как серьезный сигнал России странам-участницам НАТО. Такая численность с учетом современного вооружения на борту позволяет Москве контролировать не только восточную, но и центральную часть Средиземного моря.

Вначале силы НАТО отслеживали только 6 БДК. Эти большие десантные корабли держали курс на Сирию, куда обычно доставляют оружие.

«Появление шести десантных кораблей в Тартусе – это демонстрация возможностей российского флота развертывать свои силы на дальних расстояниях в стратегически важных регионах планеты. Остается неясным, имеют ли эти корабли, способные транспортировать значительное количество бронетехники и войск, какие - либо грузы на борту», - так оценили проход шести БДК журналисты американского «The Drive».

Когда через несколько дней после этого события через Суэцкий канал прошли еще три корабля ВМФ РФ, опасения Альянса достигли наивысшей отметки. В первую очередь обеспокоенность обусловлена невозможностью контролировать Россию в данном регионе.

По данным ресурса Авиа.Про, на подходе в Сирию еще одна группа российских военных кораблей, численность которой пока неизвестна. Суда недавно совершили проход через Гибралтар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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