Levant 24: в Сирии ракетным ударом уничтожен российский ЗРПК «Панцирь-С»

Image 16+
Levant 24: в Сирии ракетным ударом уничтожен российский ЗРПК «Панцирь-С»
Сирия
Фото из открытых источников

Израильские военные посредством ракетного удара уничтожили как минимум один российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на территории Сирии. Об этом со ссылкой на сирийское издание «Levant 24» сообщил информационный ресурс Авиа.про, подчеркнув, что ранения получили военные, в том числе и члены экипажа ЗРПК.

Подробностей случившегося пока немного. Достоверно известно только о том, что комплекс был уничтожен в районе города Масьяф (провинция Хама, САР), на который пришлась первая волна ударов. Пока журналисты сообщают только об одном уничтоженном «Панцире-С», но не исключают, что сирийские силы в результате атаки лишились других комплексов ПВО.

«Израиль уничтожил как минимум одну систему ПВО «Панцирь» и привёл к ранению несколько членов экипажа в результате ударов по Масьяфу и Джабле», - пишет «Levant 24».

Сирийский журналист Ali Sarem обнародовал фотографию уничтоженного комплекса, отметив, что удары были нанесены Израилем из воздушного пространства соседнего Ливана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Levant 24: в Сирии ракетным ударом уничтожен российский ЗРПК «Панцирь-С»

Сегодня, 09:43

Израильский «Железный купол» не уничтожил ни одной ракеты ЗРК С-200 Сирии

10-02-2022, 14:23

The Drive: размещенные в Сирии российские боевые корабли послали НАТО серьезное предупреждение

8-02-2022, 13:48

«Syrian Arab Army News»: Израильский самолет нацелился на базу российских военных в Сирии

4-02-2022, 09:43

SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ

2-02-2022, 10:03

Российские военные в Сирии научили американцев вежливости

19-01-2022, 13:53

Появились снимки новой российской военной базы «Табка» в Сирии

17-01-2022, 10:43

Военные ВС РФ третий раз за неделю блокируют американские патрули в Сирии

17-01-2022, 10:23

Россия приступит к зачистке Сирии от американских военных и боевиков

15-01-2022, 11:38

В Сирии военные недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

5-01-2022, 21:53

У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности

27-12-2021, 11:48

Россия установила дымовую завесу над своей военно-морской базой Тартус в Сирии

11-11-2021, 09:33

Турция грозится ударить по российским военным в Сирии

31-10-2021, 09:48

Stratfor: Турция ввела военных в Сирию на случай провала переговоров с США

30-10-2021, 08:33

Турецкая бронетехника, попытавшаяся штурмовать сирийский город Айн-Исс, была уничтожена за полчаса

26-10-2021, 18:38

Неизвестные комплексы РЭБ заблокировали американскую базу на востоке Сирии

22-10-2021, 09:13

Тяжелые танки Т-90 брошены в атаку на турецкие войска на севере Сирии

18-10-2021, 09:33

Российские военные поставили турецкой армии ультиматум на севере Сирии

17-10-2021, 09:33

Турки перешли в наступление на позиции курдов на севере Сирии

16-10-2021, 23:03

В Сирии ракетным ударом уничтожен перебрасываемый в Карабах конвой турецкой военной техники

16-10-2021, 08:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео
  • 13-05-2022, 11:23

Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара ВСУ высокоточными самонаводящимися ракетами «Brimstone». Оружие было поставлено Киеву

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море
  • 13-05-2022, 11:23

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море

Несколько часов назад на украинском острове Змеиный, что в Черном море, спутниками была замечена странная повышенная военная активность. Об этом

Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс
  • 12-05-2022, 18:43

Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс

Жители Петербурга опасаются того, что город заполонят крысы после решения местного правительства травить бродячих животных, в число которых вошли

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее
  • 13-05-2022, 21:57

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее

Проект компании «Магалайн» стал ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге, пишет «Правда.Ру». Речь о

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине
  • 13-05-2022, 11:38

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

В России продолжают обсуждать возможность нанесения ядерного удара по территории Украины, где ВС с 24 февраля проводят «специальную военную

На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель
  • 12-05-2022, 18:33

На Украине объяснили, почему лишь 40% российских ракет попадают в цель

На Украине заявляют, что только 40% выпущенных из России ракет попадают по целям. В Киеве считают, что высокоточные «Калибры» и другие вооружения у

Новости партнеров
Новости партнеров
На Украине в Харьковской области разбился неизвестный истребитель
  • 13-05-2022, 11:33

На Украине в Харьковской области разбился неизвестный истребитель

На территории Харьковской области Украины посреди поля рухнул самолет. Произошло это совсем недавно, сообщает портал Авиа.Про и публикует видео с

В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух
  • 12-05-2022, 11:48

В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух

Не менее шести Boeing E-4B ВВС США, которые принято называть самолетами Судного дня, внезапно были подняты в воздух и показались в небе над северной

ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому
  • 12-05-2022, 15:38

ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому

Сегодня появилась информация о чрезвычайном происшествии с годовалым мальчиком, проживающим в деревне Бережки Волховского района Ленинградской

Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой
  • Сегодня, 00:08

Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой

В Мариуполе с помощью танков и пехоты российские подразделения начали штурмовать не сходящий с новостной ленты металлургический комбинат «Азовсталь».