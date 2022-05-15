Levant 24: в Сирии ракетным ударом уничтожен российский ЗРПК «Панцирь-С»

Израильские военные посредством ракетного удара уничтожили как минимум один российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на территории Сирии. Об этом со ссылкой на сирийское издание «Levant 24» сообщил информационный ресурс Авиа.про , подчеркнув, что ранения получили военные, в том числе и члены экипажа ЗРПК.

Подробностей случившегося пока немного. Достоверно известно только о том, что комплекс был уничтожен в районе города Масьяф (провинция Хама, САР), на который пришлась первая волна ударов. Пока журналисты сообщают только об одном уничтоженном «Панцире-С», но не исключают, что сирийские силы в результате атаки лишились других комплексов ПВО.

«Израиль уничтожил как минимум одну систему ПВО «Панцирь» и привёл к ранению несколько членов экипажа в результате ударов по Масьяфу и Джабле», - пишет «Levant 24».

Сирийский журналист Ali Sarem обнародовал фотографию уничтоженного комплекса, отметив, что удары были нанесены Израилем из воздушного пространства соседнего Ливана.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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