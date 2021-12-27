У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности

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У исламистов в Сирии появились зенитные ракеты большой дальности
Сирия
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена, - Ред.). Об этом сообщили ряд местных изданий, в том числе сирийское государственное информационное агентство SANA.

В тайнике исламистов, кроме средств связи, обнаружились зенитные ракеты малой и средней дальности, а также ЗУР большой дальности, шесть морских мин, многочисленные взрывные устройства и боеголовки.

Агентство SANA опубликовало несколько фотографий вооружения. Представленные кадры позволяют говорить о том, что большинство оружия в схроне террористов, в том числе ЗУР, идентифицировать которую не удалось, производства СССР. Склад, о котором идет речь, был выявлен в подвале одного из домов, расположенных в квартале Абу-Абед города Дейр-Эз-Зор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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