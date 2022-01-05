В Сирии военные недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля

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В Сирии военные недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля
Сирия
Фото из открытых источников

В Сирии военные и гражданские недовольны бездействием России во время авиаударов Израиля. Об этом сообщает ливанское издание «Al-Akhbar».

Обеспокоенность сирийцев вполне объяснима: ввиду отсутствия должной реакции Москвы Израиль, который ранее несколько притих, снова начал практиковать атаки с воздуха. Старшие офицеры, побеседовавшие с журналистами издания, заявили о существующей терпимости России по отношению к выпадам Тель-Авива. Военные САР не скрывают своего возмущения отсутствием реакции России.

Авиа.про напоминает, что на фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном Израиль продолжает атаковать иранские базы на территории Сирии, в том числе в провинции Латакия. А там, как известно, располагается и российская авиабаза Хмеймим.

К слову, во время последнего авиаудара Тель-Авива по Сирии едва не рухнул военный самолет РФ. А все потому, что четыре ракеты, выпущенные двумя истребителями F-16 ВВС Израиля, так и не были сбиты.

Однако эксперты полагают, что критика России в данном случае совершенно неуместна, так как отражать атаки Израиля должна, в первую очередь, армия Сирии, а не средства ПВО России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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