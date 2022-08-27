Системы ПВО С-300 переброшены из Сирии в Россию: опубликованы спутниковые снимки

Из Масьяфа в Сирии исчезли зенитно-ракетные комплексы С-300, которые в течение нескольких лет кряду прикрывали небо САР. Это подтверждается многочисленными спутниковыми снимками.

«Были комплексы ПВО - и уже нет. Куда подевались? Неизвестно», пишут некоторые отечественные информационные ресурсы.

А вот израильские СМИ уверяют, что ЗРК С-300 были эвакуированы из Сирии в Россию.

Российский сайт Авиа.Про, сообщая о неожиданном исчезновении систем ПВО в САР, обращает внимание на то, что они загадочным образом пропали после работы авиации Израиля по объектам в Сирии, намекая на то, что удары могли прийтись и по С-300.

Израильский 12 канал на этот счет подает совсем иную информацию. В частности, утверждается, что российская батарея ПВО большой дальности С-300 была отправлена обратно из Сирии в Россию. Это подтверждается снимками израильской разведывательной компании «Imagesat International».

По версии телеканала, батарея вначале была переброшена из Масьяфа в Тартус, а из порта на корабле «Спарта-2» - в Россию.

Ожидается, что комплексы будут использованы в ходе специальной военной операции.

«По оценкам, батарея была переброшена обратно в Россию для усиления ПВО, которые сильно пострадали в ходе боевых действий. Также шаг российской армии свидетельствует о нехватке боевой техники, коль требуется переброска батарей с других стратегических направлений», - отмечают израильские журналисты.

Ранее С-300 прикрывали небо Сирии и не давали ЦАХАЛ действовать в воздушном пространстве страны свободно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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