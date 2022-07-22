Тайна раскрыта: Выяснилось, почему Шатунов не выкладывал в Сеть фото с детьми

Выяснилось, почему Юрий Шатунов не выкладывал в Сеть семейные фото с детьми. Музыкант еще в далеком в 2018 году пообщался на своем Ютуб-канале с фанатами, где отвечал на интересующие вопросы.

Не секрет, что семейные фото Юрия Шатунова очень сложно, почти нереально, найти в Сети. Однажды во время общения с поклонниками умерший певец рассказал, почему он не показывает снимки с детьми и женой в Интернете.

«В ближайшие годы наши семейные фотографии никто не увидит. Мы с супругой приняли такое решение. Пока детям не исполнится 18 лет, семейные снимки куда бы то ни было не планируем выкладывать. Это наше решение, и пожалуйста принимайте его», — заявлял Шатунов.

Бывший участник «Ласкового мая» преждевременно ушел из жизни на 49-ом году жизни от болезни сердца. Похоронен певец на Троекуровском кладбище.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей