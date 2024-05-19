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Дрессировщик раскрыл зарплату кошек из театра Юрия Куклачева

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Дрессировщик раскрыл зарплату кошек из театра Юрия Куклачева
Знаменитости
Источник фото: @mamochek_blog_

Дмитрий Куклачев раскрыл, что кошки из театра Юрия Куклачева получают за участие в съемках рекламы или других проектах реальные деньги. У них даже есть собственные гримерки, где они могут между съемками отдохнуть. Зарплата при этом зависит от задач, поставленных перед питомцами. Она может достигать нескольких тысяч рублей за один съемочный день. 

Репетиции сцен с кошками проводятся заранее, а это позволяет быстро проводить съемки. Однако уточняется, что сотрудничество с животными может быть вызовом для артистов, поскольку кошки могут привлечь внимание зрителей и немного отвлечь их от сюжета.

Информационное агентство «Informing»

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