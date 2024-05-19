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Певица Надежда Кадышева провела концерт после слухов о раке

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Певица Надежда Кадышева провела концерт после слухов о раке
Знаменитости
Источник фото: @kadyshevanadezda

18 мая Надежда Кадышева вернулась на сцену после перерыва. Она выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. Как сообщает NEWS.ru, выглядела звезда хорошо, несмотря на слухи о раке. Вместе с мужем Александром Костюком артистка спела «Виновата ли я», поблагодарив всех за поддержку.

Певица при этом выразила признательность мужу, сыну, коллективу театра «Золотое кольцо», отметив, что ее достижения стали возможны именно благодаря им. Она также подчеркнула, что счастлива дожить до 65 лет в окружении родных и близких.

Напомним: появились слухи о серьезной болезни Кадышевой. Врачи диагностировали ей онкологию, внешность певицы изменилась, что вызвало беспокойство. Однако, во время операции выяснилось, что этот диагноз был ошибочным. Такой опыт укрепил веру Надежды в чудеса.

Информационное агентство «Informing»

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