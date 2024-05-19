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Довела себя до инсульта: Лолита Милявская получила кровоизлияние

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Довела себя до инсульта: Лолита Милявская получила кровоизлияние
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская, попавшая в центр скандала и подвергшаяся бойкоту на ТВ, переехала в Болгарию, где активно занялась огородом. Певица, утомленная от отсутствия концертов, рассказала о проблемах со здоровьем, связанных с высоким давлением, и выразила желание вернуться на сцену. Она пожаловалась, что получила кровоизлияние в левый глаз и едва не довела себя до инсульта. 

Планируя предстоящие выступления и съемку клипа, она отметила необходимость восстановления здоровья. Лолита также подчеркнула, что не превращает свою работу и личную жизнь в культ, и учится жить в гармонии со своим самочувствием. Ее поклонники выразили нетерпение по поводу возвращения любимицы на сцену.

Информационное агентство «Informing»

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