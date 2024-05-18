Марго Овсянникова платит Киркорову 5 млн рублей за совместный выход в свет

Известный шоумен Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову за свою публичную видимость.

Как заявил ведущий, вероятно, поп-король получает за появление со звездой на светских мероприятиях не менее 5 млн рублей. Кушанашвили отмечает, что подобные практики не редки в шоу-бизнесе, когда знаменитости предоставляют услуги «пиара» для менее известных артистов для того, чтобы повысить их общественную значимость.

Овсянникова стала известной благодаря своим отношениям с Киркоровым

Он также подчеркнул, что Овсянникова стала известной благодаря своим отношениям с Киркоровым, и называет ее «шифровальщицей пустоты», предполагая, что сама Марго является пустотой, а ее известность связана исключительно с публичным присутствием рядом с Филиппом.