Стал известен победитель шоу «Звезды»

Вчера на НТВ прошел финальный выпуск юмористического телешоу «Звезды». В борьбе за первое место участвовали Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров, Джиган, Лера Кудрявцева и прочие. Жюри, включая рэпера Тимати, оценивало выступления всех участников.

Победу с отрывом в шесть баллов одержала команда Дорохова «Регионы». Второе место заняла команда Мусагалиева «Астана», третье место досталось Киркорову.

Дорохов позже отметил, что особенно интересным в проекте было соревноваться с Киркоровым, который показал неожиданные комические таланты. Комик уверен, что негласная конкуренция с поп-королем стала для него настоящим вызовом, пишет Вокруг ТВ.